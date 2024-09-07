В Бишкеке мужчина пытался ограбить дом, открыв окно отверткой. Об этом сообщили в милиции.

По их данным, 5 сентября в УВД Ленинского района обратился гражданин с заявлением о попытке кражи в его доме в жилом массиве «Ак-Ордо 3».

Злоумышленник, используя отвертку, пытался проникнуть в дом через пластиковое окно, но был замечен хозяевами и скрылся.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. В результате оперативных мероприятий задержан подозреваемый Б.Э., 1995 года рождения. Он водворен в ИВС, следствие продолжается.