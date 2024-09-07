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Происшествия

В Бишкеке задержали подозреваемых в разбойном нападении на иностранца

В столице задержали подозреваемых, которые угрожали иностранцу ножом и отобрали iPhone 13. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района.

26 августа 2024 года иностранный гражданин обратился в УВД Октябрьского района. Он заявил, что на улице Матросова двое неизвестных, угрожая ножом и применив силу, отобрали у него iPhone 13 стоимостью 70 тысяч сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК КР. В ходе следственных действий милиция задержала подозреваемых А.Э., 1998 года рождения, и А.Н., 2000 года рождения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/304355/
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