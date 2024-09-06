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Происшествия

В Бишкеке пьяный водитель и пассажир оказали сопротивление патрульным

В Сети распространили ролик, на котором двое патрульных задерживают двух пьяных мужчин на одной из АЗС столицы. Автор ролика кричит на пьяных мужчин, что они напали на милиционеров и у нее есть видеофиксация. 

В пресс-службе УПСМ Бишкека рассказали 24.kg, что инцидент произошел 3 сентября примерно в 22.30 на АЗС на пересечении улицы Махатма Ганди с объездной. Экипаж УПСМ заметил автомобиль Nissan Primera, водитель которого вел себя подозрительно. На требования милиционеров он не остановился. Экипаж начал преследовать неподчинившегося водителя, потом и произошел инцидент.

Водитель и его пассажир оказали активное сопротивление сотрудникам УПСМ — порвали форму и кидались с кулаками. Милиционерам пришлось применить приемы боевого самбо и провести задержание дебоширов. Для дальнейших разбирательств их доставили в УВД Первомайского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/304302/
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