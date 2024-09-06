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Происшествия

В городе Ош мужчина избил бывшую жену в кафе

В Оше мужчина пришел к своей бывшей супруге на работу и избил ее, сообщила 24.kg пострадавшая.

По ее словам, инцидент произошел 3 сентября на кухне одного из кафе южной столицы. 

«Мы с мужем развелись несколько лет назад, и наши четверо детей остались жить со мной. Я прекрасно их воспитываю. Бывший муж неоднократно приходил ко мне домой, устраивал скандалы и избивал. Я много раз писала заявление в милицию, но там бездействовали. И вот 3 сентября он пришел ко мне на работу и начал требовать документы детей. Я ему отказала, и он начал меня избивать. Потом пришли люди, которые заступились за меня», — рассказала пострадавшая.

Женщина добавила, что в конце августа он приходил к ней домой и опять избил. Женщина в очередной раз написала заявление в милицию. Ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

В свою очередь, в пресс-службе УВД Оша факт избиения женщины подтвердили. «Избиение произошло 3 сентября, а женщина в милицию обратилась с заявлением на следующий день, 4 сентября. Назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будут принимать соответствующие меры», — отметили в милиции.

Муж пострадавшей попал в больницу и тоже написал заявление, но на тех, кто якобы его избил, когда он конфликтовал с бывшей женой. В пресс-службе УВД Оша добавили, что все участники инцидента установлены и допрошены. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/304271/
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