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Происшествия

В Бишкеке скутер сбил двух человек, один из них погиб

В Бишкеке задержан 32-летний водитель скутера. Он сбил двух пешеходов и врезался в легковушку, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

ДТП произошло 3 сентября примерно в 21.15.

Скутер ехал по проспекту Чуй в западном направлении и сбил двух пешеходов, стоявших на разделительной полосе. После скутер врезался в легковушку. От полученных травм на месте скончался один из пешеходов — 31-летний С.Т., второй госпитализирован.



В отношении водителя скутера возбудили дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлекшее по неосторожности особо тяжкий вред» УК КР. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В милиции отметили, что для определения причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим назначена судебно-медицинская экспертиза. Транспортным средствам назначена судебно-автотехническая и трасологическая экспертизы, по результатам которых будет принято решение в соответствии с нормами УПК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/304128/
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