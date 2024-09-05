17:05
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Происшествия

В Бишкеке мужчина ранил ножом жену, а сам попал в больницу с сердечным приступом

В Бишкеке 57-летний мужчина ударил ножом свою жену, сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

Инцидент произошел 4 сентября. В милицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Чимкентской 59-летнюю А.Г. ранили в область печени.

Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 57-летний муж пострадавшей, которого после инцидента госпитализировали с сердечным приступом. Сотрудники УВД Первомайского района взяли его в больнице под конвой.

По факту возбуждено дело по статье «Покушение на убийство» УК КР. Назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/304113/
просмотров: 1754
Версия для печати
Материалы по теме
Милиционера, спасшего женщину от мужа с ножом в Нарыне, наградили медалью
Мужчина напал на жену с ножом в Нарыне. Ее спас 24-летний милиционер
Мужчина напал с ножом на жену в Нарыне. Видео инцидента
Мужчина с кухонным топором в руках нападал на прохожих в Бишкеке
Мужчина умер, убегая от милиционеров. На сотрудников УПСМ возбудили дело
В Бишкеке мужчина сломал челюсть парню из-за очереди в общепите. Он задержан
Бишкекчанин, пытавшийся совершить суицид, скончался, убегая от милиционеров
В мужчину выстрелили из ружья и скрылись. В Кемине задержан подозреваемый
В Кара-Балте дерущиеся подростки ударили мужчину. Последний впал в кому
В деле «сокулукского принца» новый поворот — задержан заявитель
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ допросили чемпиона мира по&nbsp;боксу Орзубека Назарова В ГКНБ допросили чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова
Мужчина напал с&nbsp;ножом на&nbsp;жену в&nbsp;Нарыне. Видео инцидента Мужчина напал с ножом на жену в Нарыне. Видео инцидента
Из-за лопнувшего колеса произошло ДТП с&nbsp;пятью авто. Погибли семь человек Из-за лопнувшего колеса произошло ДТП с пятью авто. Погибли семь человек
В&nbsp;главном офисе кондитерского дома &laquo;Куликовский&raquo; в&nbsp;Бишкеке прошел обыск В главном офисе кондитерского дома «Куликовский» в Бишкеке прошел обыск
Бизнес
Госбанк развития Кыргызской Республики выделил &laquo;Элдик Банку&raquo; 200 миллионов сомов Госбанк развития Кыргызской Республики выделил «Элдик Банку» 200 миллионов сомов
Смотри прямую трансляцию матча Иран&nbsp;&mdash; Кыргызстан в&nbsp;приложении MegaTV! Смотри прямую трансляцию матча Иран — Кыргызстан в приложении MegaTV!
Для родителей: оплачивайте обучение и&nbsp;аренду учебников онлайн через &laquo;О!Деньги&raquo; Для родителей: оплачивайте обучение и аренду учебников онлайн через «О!Деньги»
Объявлены победители финального розыгрыша &laquo;Лето жарких подарков&raquo; Объявлены победители финального розыгрыша «Лето жарких подарков»
5 сентября, четверг
17:01
Сложно спускаться. В Бишкеке в подземном переходе на улице 7 Апреля нет перил Сложно спускаться. В Бишкеке в подземном переходе на ул...
16:53
Госбанк развития Кыргызской Республики выделил «Элдик Банку» 200 миллионов сомов
16:41
Сроки введения ККМ для общепита, такси и интернет-торговцев изменились
16:14
Бишкекчанин просит проверить законность шлагбаума на улице Панфилова
15:49
Госфинразведка оштрафовала коммерческий банк на 61 тысячу сомов