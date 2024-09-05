На юге Кыргызстана произошло землетрясение

На юге Кыргызстана вчера, 4 сентября, произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По информации специалистов, подземные толчки зафиксировали на территории Алайской долины в 16.43 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 15 километрах от села Кашка-Суу и в 110 километрах к югу от Оша. Местные жители могли ощутить толчки силой 3 балла. Очаг находился на глубине 19 километров.

Согласно предварительным данным МЧС, обошлось без разрушений и пострадавших.