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Происшествия

Почти 200 терактов пытались совершить в странах СНГ за последний год

В странах СНГ в прошлом году пытались совершить почти 200 терактов, большинство попыток пресечено. Об этом сегодня заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев на конференции Содружества по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Ташкенте, сообщили «Известия».

«В государствах Содружества в 2023-м предприняты попытки к совершению более 300 преступлений террористической направленности, в том числе 195 террористических актов. Подавляющее большинство пресечено компетентными органами на стадии приготовления, что позволило предотвратить многочисленные жертвы и свести к минимуму материальный ущерб», — сказал Евгений Сысоев.

Он отметил, что за террористические преступления в странах СНГ к уголовной ответственности привлекли свыше 2,1 тысячи преступников. Однако терроризм остается одной из наиболее опасных проблем общества.

Руководитель АТЦ СНГ напомнил о произошедших терактах в России в «Крокус Сити Холле», Дербенте и Махачкале 23 июня, попытках в Армении (теракт 24 марта в Ереване) и Кыргызстане («экстремистский мятеж 5 июля с целью насильственного захвата власти»).

«Государств, не затронутых террористическими атаками, в мире практически не осталось», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/304026/
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