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В России увеличилось число преступлений, совершенных нелегальными мигрантами

В России втрое возросло число преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании, посвященном высокому уровню преступности среди мигрантов.

Отметим, что, по данным МВД России, в стране 3,5 миллиона мигрантов находятся на законных основаниях, еще 630 тысяч пребывают в РФ незаконно.

По данным СК РФ, в текущем году иностранцами совершено 23 тысячи 847 преступлений. При этом число тяжких криминальных деяний выросло на 12 процентов — с 4 тысяч 390 до 4 тысяч 935. Число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России, увеличилось втрое. Со стороны трудовых мигрантов количество преступлений выросло на 6 процентов.

По мнению Александра Бастрыкина, стремление недобропорядочных арендодателей получить выгоду — одна из причин противоправной деятельности среди мигрантов.

«Зарабатывая деньги, они, по сути, создают условия для совершения преступлений против наших детей. Это недопустимо», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303951/
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