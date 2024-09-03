Вымогал деньги. В отношении блогера Адыла Акжол уулу возбудили еще одно дело

В отношении экс-замглавы УТРК, а ныне блогера Адыла Акжол уулу возбудили еще одно уголовное дело, сообщили в УВД Ошской области.

Напомним, что его задержали в начале августа и водворили в СИЗО до 4 октября на время следствия. Его обвиняют по статье «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам, а также к насилию над гражданами» УК КР.

В милиции рассказали, что 22 июля в УГКНБ по городу Ошу и Ошской области с заявлением обратился предприниматель. Он заявил, что Адыл Акжол уулу вымогал у него крупную сумму за удаление видео, связанного с его компанией с YouTube-канала блогера. ОВД Узгенского района и ГКНБ начали досудебное производство. По итогам нескольких экспертиз правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство» УК КР.