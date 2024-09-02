В Бишкеке 24-летний водитель сбил двух школьниц. Их госпитализировали

В Бишкеке 24-летний водитель совершил автонаезд на двух школьниц. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

ДТП произошло сегодня, 2 сентября, примерно в 7.30.

В правоохранительных органах рассказали, что автомобиль Audi-80 ехал по улице Тыналиева и возле магазина «Реалис» совершил автонаезд на школьниц, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

14-летнюю Ш.А. и 15-летнюю Ш.Д. госпитализировали с различными травмами.

Авто водворили на штрафстоянку, а водителя доставили в милицию.

Собранные материалы переданы в следственную службу. Назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет дана юридическая оценка согласно УПК КР.