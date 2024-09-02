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Сюжет: Семейное насилие

Смерть Айтурган Маматкуловой. Подозреваемый муж заключен под арест в СИЗО

Мужа погибшей Айтурган Маматкуловой заключили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца на время следствия. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Жанат Гульжигитов.

Подозреваемого обвиняют в доведении до самоубийства.

Напомним, 26-летняя Айтурган Маматкулова скончалась 7 июля. В интервью одному из СМИ родственники погибшей рассказали, что она вышла замуж в июле 2023 года. За год супруги то расходились, то сходились. По словам мужа, девушка покончила жизнь самоубийством, приняв таблетки.

Мать Айтурган Маматкуловой в это не верит. Она заявила, что ее зять под наркотическим воздействием избил ее. Мать отметила, что в морге видела травмы на голове и теле дочери. Родственница же рассказала о жалобах Айтурган на избиения со стороны мужа.

По делу Айтурган Маматкуловой также арестован блогер Адыл Акжол уулу. Его обвиняют по статье «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а также призывы к насилию над гражданами» УК КР и водворили в СИЗО до 4 октября на время следствия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303690/
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