Смерть Айтурган Маматкуловой. Подозреваемый муж заключен под арест в СИЗО

Напомним, 26-летняя Айтурган Маматкулова скончалась 7 июля. В интервью одному из СМИ родственники погибшей рассказали, что она вышла замуж в июле 2023 года. За год супруги то расходились, то сходились. По словам мужа, девушка покончила жизнь самоубийством, приняв таблетки.

Мать Айтурган Маматкуловой в это не верит. Она заявила, что ее зять под наркотическим воздействием избил ее. Мать отметила, что в морге видела травмы на голове и теле дочери. Родственница же рассказала о жалобах Айтурган на избиения со стороны мужа.

По делу Айтурган Маматкуловой также арестован блогер Адыл Акжол уулу. Его обвиняют по статье «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а также призывы к насилию над гражданами» УК КР и водворили в СИЗО до 4 октября на время следствия.