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Происшествия

Чуйская милиция задержала подозреваемого в покушении на убийство и разбой

Правоохранители задержали 32-летнего мужчину. Его подозревают в покушении на убийство и разбойное нападение. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления внутренних дел Чуйской области.

В милиции рассказали, что 4 апреля 2023 года в ОВД Иссык-Атинского района с заявлением обратился бишкекчанин, который просил принять меры в отношении неизвестных, похитивших его 3 апреля. Они избили его, завязали руки скотчем, вывезли в село Нижний Нооруз, где удерживали против воли. Кроме того, злоумышленники забрали у мужчины автомобиль марки Land Rover стоимостью $170 тысяч.

Возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса КР — (покушение на убийство) и (разбойное нападение). В тот же день милиционеры установили личности троих подозреваемых, задержали их и водворили в СИЗО. Их дело уже передали в суд.

В отношении еще двоих подозреваемых уголовные дела выделили в отдельное производство.

13 апреля 2024 года задержан еще один подозреваемый. По результатам расследования уголовное дело направлено в суд.

Последнего подозреваемого задержали накануне, 29 августа. Его водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303579/
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