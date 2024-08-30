В Жайылском районе задержали 56-летнюю женщину. Подозревают в убийстве

В Жайылском районе правоохранители задержали 56-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления внутренних дел Чуйской области.

29 августа примерно в 20.46 в милицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины у дороги в селе Петропавловка. Правоохранители при осмотре тела обнаружили следы насильственной смерти. Возбуждено дело по статье «Убийство» УК КР.

Следствие установило личность убитого — им оказался 64-летний К.Б., уроженец Суусамырской долины Чуйской области. Подозреваемую в убийстве 56-летнюю Р.Л. водворили в ИВС. Следствие продолжается.