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Происшествия

Бил водителя, не выпуская из авто. В Бишкеке на видео попало избиение мужчины

В милицию доставили мужчину, который напал на водителя и уехал с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

Инцидент произошел 27 августа примерно в 12.00 на пересечении улицы Орозбекова и проспекта Жибек Жолу.

Пострадавший обратился в милицию с заявлением и просил принять меры в отношении неизвестного, который беспричинно избил его. Мужчине назначили судебно-медицинскую экспертизу. Дело возбудили по статье «Хулиганство» УК КР.

Позже правоохранители установили личность подозреваемого и доставили его в милицию. Им оказался 37-летний А.Р., который пояснил, что драка произошла в результате словесной перепалки.

Расследование инцидента продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303528/
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