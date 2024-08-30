Бил водителя, не выпуская из авто. В Бишкеке на видео попало избиение мужчины

В милицию доставили мужчину, который напал на водителя и уехал с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

Инцидент произошел 27 августа примерно в 12.00 на пересечении улицы Орозбекова и проспекта Жибек Жолу.

Пострадавший обратился в милицию с заявлением и просил принять меры в отношении неизвестного, который беспричинно избил его. Мужчине назначили судебно-медицинскую экспертизу. Дело возбудили по статье «Хулиганство» УК КР.

Позже правоохранители установили личность подозреваемого и доставили его в милицию. Им оказался 37-летний А.Р., который пояснил, что драка произошла в результате словесной перепалки.

Расследование инцидента продолжается.