В Баткене задержан сторонник разыскиваемого узбекского лидера ОПГ Салима Бойвоча

В Баткене задержан 68-летний кыргызстанец, который является сторонником объявленного в розыск лидера ОПГ Салимбая Абдувалиева, известного в криминальном мире как Салим Бойвоча, сообщили в пресс-центре ГКНБ КР.

«В ходе проводимых оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин КР 68-летний М.М.М., уроженец и житель города Кызыл-Кия Баткенской области. Следствие установило, подозреваемый был вовлечен в криминальную деятельность объявленного в розыск со стороны ГКНБ Кыргызстана лидера ОПГ Абдувалиева Салимбая. Задержанный оказывал выражения почтительности, а также был замечен на совместной фотографии вместе с ранее задержанным З.Э.Т., 1978 года рождения, за связь с Абдувалиевым в городе Ташкент», — говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что задержанного доставили в ГКНБ КР для проведения следственных мероприятий, а также выяснения обстоятельств фактов встречи с лидером ОПГ Узбекистана. В итоге 68-летний мужчина отрекся от криминальной идеологии, отметив о положительных тенденциях государственного развития, и озвучил, что поддерживает политику президента Кыргызской Республики в борьбе с криминальными структурами.