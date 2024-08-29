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В Баткене задержан сторонник разыскиваемого узбекского лидера ОПГ Салима Бойвоча

В Баткене задержан 68-летний кыргызстанец, который является сторонником объявленного в розыск лидера ОПГ Салимбая Абдувалиева, известного в криминальном мире как Салим Бойвоча, сообщили в пресс-центре ГКНБ КР. 

«В ходе проводимых оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин КР 68-летний М.М.М., уроженец и житель города Кызыл-Кия Баткенской области. Следствие установило, подозреваемый был вовлечен в криминальную деятельность объявленного в розыск со стороны ГКНБ Кыргызстана лидера ОПГ Абдувалиева Салимбая. Задержанный оказывал выражения почтительности, а также был замечен на совместной фотографии вместе с ранее задержанным З.Э.Т., 1978 года рождения, за связь с Абдувалиевым в городе Ташкент», — говорится в сообщении. 

В спецслужбе отметили, что задержанного доставили в ГКНБ КР для проведения следственных мероприятий, а также выяснения обстоятельств фактов встречи с лидером ОПГ Узбекистана. В итоге 68-летний мужчина отрекся от криминальной идеологии, отметив о положительных тенденциях государственного развития, и озвучил, что поддерживает политику президента Кыргызской Республики в борьбе с криминальными структурами.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303409/
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