В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием кыргызстанца

В Чановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием кыргызстанца. Об этом сообщили российские СМИ.

В пресс-службе регионального ГУ МВД России отметили, что 23 августа водитель 1991 года рождения на грузовике «Ситрак», двигаясь в сторону Омска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом «Донфенг».

Водитель последнего авто скончался на месте аварии.

В МИД КР сообщили, что в отношении гражданина Кыргызстана возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Кыргызстанец госпитализирован. Генконсульство КР в Новосибирске поддерживает связь с родными и оказывает необходимую консульскую помощь.