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Происшествия

В Оше иностранцы незаконно организовали оздоровительный центр и лечили граждан

В Оше иностранцы незаконно оказывали медицинские услуги гражданскому населению. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что гражданка Узбекистана 1984 года рождения с привлечением гражданина Египта 1975 года рождения в частном доме в южной столице организовала оздоровительный центр «Ойдин». Там она предоставляла отдельные виды медицинских услуг (диагностика внутренних органов, фитотерапия, массаж и другие) без разрешительных документов и лицензии Министерства здравоохранения КР.

В госкомитете отметили, что факт зарегистрирован, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ рекомендует гражданам обращаться в медучреждения, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную уполномоченным государственным органом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303371/
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