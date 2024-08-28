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ГКНБ: Шесть человек отреклись от экстремистской идеологии «Йакын Инкар»

Шесть жителей Балыкчи отреклись от идеологии религиозно-экстремистского течения (РЭТ) «Йакын Инкар». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, с членами РЭТ проведены разъяснительно-профилактические мероприятия. Они осознали пагубность радикально-экстремистской идеологии «Йакын Инкар» и добровольно отреклись от дальнейшего членства в ней.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

«В целях исключения фактов рецидива гражданам объявлено официальное предостережение от имени органов национальной безопасности», — отметили в спецслужбах.

ГКНБ предупреждает граждан о предусмотренной уголовной ответственности за участие в деятельности запрещенных в Кыргызстане экстремистских и террористических организаций.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303360/
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