ГКНБ: Шесть человек отреклись от экстремистской идеологии «Йакын Инкар»

Шесть жителей Балыкчи отреклись от идеологии религиозно-экстремистского течения (РЭТ) «Йакын Инкар». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, с членами РЭТ проведены разъяснительно-профилактические мероприятия. Они осознали пагубность радикально-экстремистской идеологии «Йакын Инкар» и добровольно отреклись от дальнейшего членства в ней.

Фото пресс-центра ГКНБ

«В целях исключения фактов рецидива гражданам объявлено официальное предостережение от имени органов национальной безопасности», — отметили в спецслужбах.

ГКНБ предупреждает граждан о предусмотренной уголовной ответственности за участие в деятельности запрещенных в Кыргызстане экстремистских и террористических организаций.