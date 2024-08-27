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Происшествия

Еще одно ДТП с участием автобуса. Столичный мэр жестко отреагировал на инцидент

В Бишкеке произошло еще одно ДТП с участием автобуса. Видео после происшествия появилось в одном из отечественных СМИ.

На кадрах видно, как автобус № 153 врезался в столб, переехав перед этим арык. 

В пресс-службе столичной мэрии сообщили, что ДТП произошло сегодня, 27 августа, на пересечении улиц Токомбаева и Джетикашкаевой. Водитель автобуса № 153, участвовавший в ДТП, отстранен от работы на время проведения расследования. После градоначальник Айбек Джунушалиев поручил организовать комиссию для детального расследования всех обстоятельств и условий, способствовавших аварии.

«Комиссия, созданная по поручению мэра, занимается всесторонним изучением причин ДТП и выявлением факторов, которые могли привести к инциденту. Руководству департамента транспорта и развития дорожно-траснпортной инфраструктуры мэрии Бишкека и муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» поручено принять кардинальные меры по недопущению аналогичных инцидентов и провести разъяснительные работы среди водительского состава», — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что водителям предприятия вновь разъяснили, как важно соблюдать правила дорожного движения и бережно относиться к муниципальному имуществу. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303244/
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