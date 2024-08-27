Еще одно ДТП с участием автобуса. Столичный мэр жестко отреагировал на инцидент

В Бишкеке произошло еще одно ДТП с участием автобуса. Видео после происшествия появилось в одном из отечественных СМИ.
На кадрах видно, как автобус № 153 врезался в столб, переехав перед этим арык.
«Комиссия, созданная по поручению мэра, занимается всесторонним изучением причин ДТП и выявлением факторов, которые могли привести к инциденту. Руководству департамента транспорта и развития дорожно-траснпортной инфраструктуры мэрии Бишкека и муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» поручено принять кардинальные меры по недопущению аналогичных инцидентов и провести разъяснительные работы среди водительского состава», — говорится в сообщении.
В мэрии добавили, что водителям предприятия вновь разъяснили, как важно соблюдать правила дорожного движения и бережно относиться к муниципальному имуществу.