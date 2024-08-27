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Происшествия

Внимание, розыск! В Сокулуке пропала Инна Козлова: оставила дочь и ушла

В селе Военно-Антоновка 17 августа 2024 года Инна Козлова, 1985 года рождения, оставила соседке свою десятилетнюю дочь и пропала без вести. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Сокулукского района, начата доследственная проверка.

Приметы: рост 165 — 170 см, среднего телосложения, волосы черные.

Владеющих какой-либо информацией о местонахождении Инны Козловой милиция просит сообщить по тел.: 0312 607567, 03134 53380 (дежурная часть) или по номеру 0701 801803.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303231/
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