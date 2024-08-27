14:44
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Происшествия

Чуда не произошло. Тело трехлетнего Амира нашли спустя восемь дней

Сегодня в Иссык-Атинском районе нашли тело трехлетнего Амира, который пропал 19 августа. В ГУВД Чуйской области подтвердили информацию.

По данным ведомства, примерно в 11.00 тело ребенка обнаружили в трубопроводе, находящемся в Большом Чуйском канале, в районе Канта.

Напомним, что 19 августа в милицию поступило сообщение о пропаже трехлетнего мальчика в селе Дружба. Его обувь тогда нашли на берегу БЧК. Отец ребенка обращался к кыргызстанцам с просьбой помочь найти сына. Сотни людей откликнулись на его просьбу. На протяжении всех дней руководство Чуйского канала, сотрудники правоохранительных органов и МЧС оказывали всяческую поддержку и участвовали в поисках малыша.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303212/
просмотров: 1205
Версия для печати
Материалы по теме
Поиски трехлетнего мальчика в БЧК. Его родители просят президента осушить канал
В Иссык-Атинском районе пропал трехлетний мальчик. Его обувь нашли у БЧК
В парке «Жениш» Канта появится амфитеатр
Нужны волонтеры для поисков мужчины, упавшего в реку в Суусамырской долине
Мэрия Канта незаконно продала участки. Прокуратура завела уголовное дело
Сели в Оше. Более 140 спасателей ищут женщину, пропавшую во время паводков
В Нарыне больше недели ищут тело утонувшего в канале подростка
Пропавшую в Бишкеке пенсионерку нашли в Канте. Она погибла
Страдает потерей памяти. В Бишкеке пропала пенсионерка
В Бишкеке 10 дней ищут пропавшего без вести Кенжебека Ибрагимова
Популярные новости
За&nbsp;финансирование ОПГ объявлен в&nbsp;розыск экс-депутат парламента Нургазы Айдаров За финансирование ОПГ объявлен в розыск экс-депутат парламента Нургазы Айдаров
Сотрудница одной из&nbsp;школ Бишкека требовала деньги за&nbsp;перевод ученика&nbsp;&mdash; ГКНБ Сотрудница одной из школ Бишкека требовала деньги за перевод ученика — ГКНБ
Захват заложников в&nbsp;российской колонии: все террористы ликвидированы Захват заложников в российской колонии: все террористы ликвидированы
В&nbsp;Бишкеке три пожарных расчета тушат гараж с&nbsp;машиной внутри В Бишкеке три пожарных расчета тушат гараж с машиной внутри
Бизнес
Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через «О!Деньги» без комиссии
Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии
КРСУ: динамичное развитие и&nbsp;успехи в&nbsp;современной образовательной среде КРСУ: динамичное развитие и успехи в современной образовательной среде
Оплатите налоги за&nbsp;дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до&nbsp;1&nbsp;сентября! Оплатите налоги за дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до 1 сентября!
27 августа, вторник
14:38
После ареста Павла Дурова по всему миру начался бум скачивания Telegram После ареста Павла Дурова по всему миру начался бум ска...
14:22
Мэр Бишкека просит горожан выносить мусор после 19.00
13:55
После Олимпиады в Париже. Айпери Медет кызы впервые обратилась к болельщикам
13:36
Чуда не произошло. Тело трехлетнего Амира нашли спустя восемь дней
13:02
Нужны ли зарубежные артисты на концерте ко Дню независимости? Опрос