Чуда не произошло. Тело трехлетнего Амира нашли спустя восемь дней

Сегодня в Иссык-Атинском районе нашли тело трехлетнего Амира, который пропал 19 августа. В ГУВД Чуйской области подтвердили информацию.

По данным ведомства, примерно в 11.00 тело ребенка обнаружили в трубопроводе, находящемся в Большом Чуйском канале, в районе Канта.

Напомним, что 19 августа в милицию поступило сообщение о пропаже трехлетнего мальчика в селе Дружба. Его обувь тогда нашли на берегу БЧК. Отец ребенка обращался к кыргызстанцам с просьбой помочь найти сына. Сотни людей откликнулись на его просьбу. На протяжении всех дней руководство Чуйского канала, сотрудники правоохранительных органов и МЧС оказывали всяческую поддержку и участвовали в поисках малыша.