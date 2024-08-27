В швейном цеху Бишкека избивали иностранцев. Истязания попали на видео

УВД Свердловского района распространило видео, на котором иностранных граждан избивают владелица швейного цеха и ее помощники. На кадрах видно, как в помещении швейного цеха девушка пинает и наносит удары иностранцам. Ей помогают двое мужчин.

1 августа на пульт 102 поступило сообщение о том, что в одном из швейных цехов насильно удерживают иностранцев . На место выехали правоохранители, которые подтвердили факт и установили, что иностранцы, которые там работали, подвергались насилию. Милиция возбудила дело по статье «Истязание» УК КР.

Тогда задержали владелицу цеха и ее четырех помощников-иностранцев, которых водворили в СИЗО. После якобы девушка выступила в одном из отечественных СМИ, заявляя, что эти иностранные работники украли у нее товар на $35 тысяч. Она написала заявление в милицию, но сотрудники Свердловского УВД, наоборот, возбудили дело на нее по статье «Истязание» УК КР.

В пресс-службе УВД Свердловского района отметили: информация о том, что иностранцев против воли держат взаперти в швейном цеху, к ним поступила 1 августа, а заявление о краже товара написали только 15 августа. Также в правоохранительных органах добавили, что в отношении владелицы цеха 25-летней Г.Э. суд избрал меру пресечения в виде электронного наблюдения со стороны департамента пробации.