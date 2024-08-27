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Происшествия

В Бишкеке утонул 15-летний подросток. Близкие просят помочь найти тело

В канале возле бишкекского микрорайона «Тунгуч» утонул 15-летний подросток. Близкие просят помочь найти тело. Видеообращение они опубликовали в соцсетях.

По словам отца, инцидент произошел 23 августа. Абдраман Аскарбеков утонул в водонапорном канале, его унесло течением.

«Рядом с ним был старший брат, 17 лет. К сожалению, он ничего не успел сделать. Очевидцы видели, как ребенок просил о помощи. Последний раз видели в районе пересечения улиц Горького и Чолпон-Атинской уже без сознания. Дальше канал впадает в БЧК. Мы не можем найти тело ребенка», — отметили близкие.

Они просят всех неравнодушных соотечественников помочь в поисках тела Абдрамана. Телефоны для связи: 0505144415 — Намазбек (отец ребенка), 0708111231 — Санжар (родственник).

Спасатели и милиционеры также продолжают поиски утонувшего подростка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303177/
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