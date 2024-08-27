Скончался брат Чингиза Айтматова академик Ильгиз Айтматов

Сегодня утром скончался доктор технических наук, академик Ильгиз Айтматов. Об этом в соцсетях сообщила его дочь.

Ильгизу Айтматову было 93 года. Он младший брат пистеля Чингиза Айтматова, умершего в 2008-м.

Ильгиз Айтматов — специалист по горной геомеханике. В 1990-1993 годах был президентом Национальной академии наук. Его научные труды в основном посвящены безопасной и эффективной эксплуатации шахт, строительству крупных гидротехнических сооружений, охране окружающей среды, а также природным и техногенным катастрофам в горных районах.

Автор более 260 научных работ, 15 изобретений. Сделал научное открытие о сбросе остаточного напряжения в виде скачков в горных районах.

В 2003-м награжден орденом «Манас» III степени.