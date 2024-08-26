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Происшествия

В Майлуу-Суу сотрудникам Минтруда незаконно доплачивали за «вредность»

Работникам управления труда, социального обеспечения и миграции Майлуу-Суу незаконно доплачивали за «вредность и совмещение». Об этом 24.kg сообщил прокурор города Эрнест Асакеев.

В управлении провели проверку по исполнению требований бюджетного и трудового законодательства.

Выявлен факт незаконной доплаты в 48 тысяч 926 сомов работникам за «вредную» работу за компьютером со ссылкой на утративший силу нормативный правовой акт.

«Кроме того, установлен факт незаконного совмещения начальником отдела бухгалтерского учета и финансов и начальником управления с другими должностями управления с доплатой в 57 тысяч 649 сомов. Тем самым государству нанесен материальный ущерб на сумму 106 тысяч 575 сомов», — отметил Эрнест Асакеев.

На основании акта прокурорского реагирования ущерб полностью возмещен. Ответственный работник получил дисциплинарное взыскание в виде замечания.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303125/
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