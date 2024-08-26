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В России мигрантов из Центральной Азии предупредили о возможных терактах

МВД РФ предупредило о возможных терактах в Московской области. Об этом сообщил глава кыргызской диаспоры в России Кубанычбек Осмонбеков.

В частности, предупреждение касается мигрантов из Центральной Азии.

По его словам, именно эта категория трудовых мигрантов в России занимается извозом людей и доставкой посылок. Кубанычбек Осмонбеков призвал соотечественников, работающих в этих сферах, быть бдительными. Он подчеркнул, что террористы могут использовать курьеров для доставки взрывчатки в места массового скопления людей.

«Просим всех кыргызстанцев, работающих в России, особенно таксистов и курьеров, быть внимательными к клиентам и заказам. Обращайте внимание на содержимое посылок, маршруты доставки и любую подозрительную активность. В МВД предупредили, что террористы могут взорвать устройство вместе с курьером по приезде на место», — призвал глава диаспоры.

Кроме того, глава диаспоры предоставил полный текст предупреждения от МВД РФ:

«Министерством внутренних дел Российской Федерации проверяется информация о намерениях международных террористических организаций совершить диверсионно-террористические акты на объектах транспорта Московского региона.

Для доставки взрывчатых веществ на место совершения теракта планируется использовать работников курьерской службы с последующей ликвидацией (убийством) курьера. В целях создания напряженности между Российской Федерацией и союзными государствами планируется использовать курьера — выходца из Центрально-Азиатского региона.

Для обеспечения личной безопасности и предотвращения преступления с возможными массовыми жертвами работникам курьерских служб и сервисов доставки следует исключить получение грузов (заказов) от посторонних лиц. С особым вниманием изучать заказы, адресованные к доставке на станции метрополитена, вокзалы, аэропорты и в другие места массового скопления людей. При обнаружении подозрительных грузов или попыток передачи заказов посторонними лицами немедленно сообщать в полицию».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303098/
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