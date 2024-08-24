За вымогательство взятки задержан заместитель прокурора Ноокатского района Ошской области С.Э., который вымогал $4 тысячи у предпринимателя за положительное решение вопроса по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Фото пресс-центра ГКНБ

По его данным, спецоперация проведена совместно с сотрудниками главного надзорного органа.

Установлено, что прокуратура Ноокатского района возбудила уголовное дело по статье 210 УК КР в отношении предпринимателя и передала в районное отделение милиции для организации расследования.

Заместитель прокурора района С. Э., злоупотребляя своим должностным положением, надзирая следственные органы за законностью принимаемых решений, оказывал всяческое давление на следователей и препятствовал принимать законные процессуальные решения, тогда как предприниматель был готов возместить причиненный ущерб государству в размере 121 тысячи сомов.

«Примечательно, что в случае добровольного возмещения причиненного ущерба собственнику или иному владельцу лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности согласно действующему законодательству КР. Однако заместитель прокурора, угрожая предпринимателю судимостью и отзывом всех лицензионных и разрешительных документов, вымогал вышеуказанную сумму», — говорится в сообщении ГКНБ.

В ходе обыска личной автомашины и рабочего кабинета С.Э. были обнаружены денежные средства в размере $3 тысяч 500. Он задержан и водворен в СИЗО ГУ ГКНБ.