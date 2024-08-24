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Происшествия

Рейд «Арсенал» на Иссык-Куле. За неделю раскрыли 24 преступления

За неделю рейда «Арсенал» раскрыли 24 ранее совершенных преступления. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Мероприятие проводили по всей области с 13 по 20 августа.

«Мероприятие проводили для предотвращения незаконного хранения оружия и взрывчатых веществ, незаконной охоты. В рейде участвовали около 300 сотрудников милиции и 34 представителя общественности. Проверены все объекты выдачи разрешений на оружие, охотники-любители, владельцы подарочного и газотравматического оружия», — говорится в сообщении.

В УВД Иссык-Кульской области отметили, что во время рейда раскрыто 24 ранее совершенных преступления.

Из незаконного оборота изъяли пять единиц огнестрельного оружия, четыре из которых выдали правоохранителям добровольно. За неделю составили 99 протоколов, согласно Кодексу о правонарушениях, из которых 28 — за нарушение правил хранения, 11 — за нарушение сроков регистрации огнестрельного оружия.

Всего наложено штрафов на 51 тысячу сомов, из которых взыскано 45 тысяч.

Продолжается работа по приобретению и добровольной передаче утерянного и похищенного огнестрельного оружия, связанного с событиями апреля-июня 2010 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/302983/
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