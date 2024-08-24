Зубные импланты, запчасти, компьютеры. В аэропорту «Манас» задержали контрабанду

В аэропорту «Манас» задержали контрабандный груз, состоящий из зубных имплантов, запчастей к ним, инструментов и комплектующие персональных компьютеров. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы КР.

«В ходе досмотра багажа, прибывшего рейсом авиакомпании Asiana Airlines по маршруту Инчхон — Алматы — Бишкек, задержан гражданин Республики Корея Х. Г., который пытался незаконно ввезти стоматологические изделия (импланты, запчасти к ним, инструменты) и комплектующие персональных компьютеров в количестве 761 штуки», —говорится в сообщении.

Среднерыночная стоимость задержанных товаров — 3 миллиона 198 тысяч 465 сомов, а сумма причитающихся таможенных платежей — 844 тысячи 744 сома.

Собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру КР для дальнейшего расследования.