Зубные импланты, запчасти, компьютеры. В аэропорту «Манас» задержали контрабанду

В аэропорту «Манас» задержали контрабандный груз, состоящий из зубных имплантов, запчастей к ним, инструментов и комплектующие персональных компьютеров. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы КР.
«В ходе досмотра багажа, прибывшего рейсом авиакомпании Asiana Airlines по маршруту Инчхон — Алматы — Бишкек, задержан гражданин Республики Корея Х. Г., который пытался незаконно ввезти стоматологические изделия (импланты, запчасти к ним, инструменты) и комплектующие персональных компьютеров в количестве 761 штуки», —говорится в сообщении.
Собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру КР для дальнейшего расследования.