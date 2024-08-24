Милиционеры помогли быстро доехать в больницу женщине, которая теряла сознание

Сотрудники Службы охраны МВД КР оперативно помогли женщине доехать в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По данным милиции, 5 августа 2024 года недалеко от пересечения проспекта Жибек Жолу с улицей Абдрахманова к экипажу Службы охраны МВД обратился мужчина. Он сообщил, что у его жены проблемы с сердцем, и она теряет сознание. Мужчина попросил довезти ее в больницу, поскольку сами они не могут ехать быстро из-за пробок. Родственники на личном авто следовали за служебной милицейской машиной. В итоге женщине своевременно оказали медицинскую помощь.

Позже мужчина обратился в общественную приемную МВД КР и принес благодарственное письмо от его супруги Гульнары Жамангуловой. Она выразила признательность за безупречное исполнение сотрудниками органов внутренних дел своих служебных обязанностей и своевременное содействие в трудной жизненной ситуации.

Приказом начальника Службы охраны МВД за верность служебному долгу сотрудники отдела охраны Первомайского района Бишкека сержанты милиции Кенжебай уулу Азамат и Зарлыков Темирлан награждены Почетными грамотами.