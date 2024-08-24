Милиционеры помогли быстро доехать в больницу женщине, которая теряла сознание

Сотрудники Службы охраны МВД КР оперативно помогли женщине доехать в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Позже мужчина обратился в общественную приемную МВД КР и принес благодарственное письмо от его супруги Гульнары Жамангуловой. Она выразила признательность за безупречное исполнение сотрудниками органов внутренних дел своих служебных обязанностей и своевременное содействие в трудной жизненной ситуации.
Приказом начальника Службы охраны МВД за верность служебному долгу сотрудники отдела охраны Первомайского района Бишкека сержанты милиции Кенжебай уулу Азамат и Зарлыков Темирлан награждены Почетными грамотами.