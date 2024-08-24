08:30
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Происшествия

Милиционеры помогли быстро доехать в больницу женщине, которая теряла сознание

Сотрудники Службы охраны МВД КР оперативно помогли женщине доехать в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. 

По данным милиции, 5 августа 2024 года недалеко от пересечения проспекта Жибек Жолу с улицей Абдрахманова к экипажу Службы охраны МВД обратился мужчина. Он сообщил, что у его жены проблемы с сердцем, и она теряет сознание. Мужчина попросил довезти ее в больницу, поскольку сами они не могут ехать быстро из-за пробок. Родственники на личном авто следовали за служебной милицейской машиной. В итоге женщине своевременно оказали медицинскую помощь.

Позже мужчина обратился в общественную приемную МВД КР и принес благодарственное письмо от его супруги Гульнары Жамангуловой. Она выразила признательность за безупречное исполнение сотрудниками органов внутренних дел своих служебных обязанностей и своевременное содействие в трудной жизненной ситуации. 

Приказом начальника Службы охраны МВД за верность служебному долгу сотрудники отдела охраны Первомайского района Бишкека сержанты милиции Кенжебай уулу Азамат и Зарлыков Темирлан награждены Почетными грамотами.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/302967/
просмотров: 9310
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчанин, пытавшийся совершить суицид, скончался, убегая от милиционеров
Участник аварии в Бишкеке является сотрудником Службы охраны МВД
В селе Кара-Ой пропала 75-летняя женщина, страдающая потерей памяти
Ударил кулаком за укус. В Джалал-Абаде мужчина избил беременную супругу
Милиция дала советы, как не стать жертвой телефонного мошенничества
В Токмаке нашли тело пропавшей неделю назад женщины
Придерживается воровских идей. В Бостери задержан ранее судимый иностранец
В Балыкчи два дня подряд задерживали милиционеров. Реакция главы областного УВД
В бишкекском пабе произошла жестокая драка. Пострадавший в больнице
В сети появилось видео расправы над «сокулукским принцем»
Популярные новости
За&nbsp;финансирование ОПГ объявлен в&nbsp;розыск экс-депутат парламента Нургазы Айдаров За финансирование ОПГ объявлен в розыск экс-депутат парламента Нургазы Айдаров
Сотрудница одной из&nbsp;школ Бишкека требовала деньги за&nbsp;перевод ученика&nbsp;&mdash; ГКНБ Сотрудница одной из школ Бишкека требовала деньги за перевод ученика — ГКНБ
Захват заложников в&nbsp;российской колонии: все террористы ликвидированы Захват заложников в российской колонии: все террористы ликвидированы
На&nbsp;объездной у&nbsp;&laquo;Дордоя&raquo; водитель напал на&nbsp;пешехода за&nbsp;то, что не&nbsp;мог проехать На объездной у «Дордоя» водитель напал на пешехода за то, что не мог проехать
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с...
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается