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Происшествия

Сотрудница одной из школ Бишкека требовала деньги за перевод ученика — ГКНБ

В одной из школ Бишкека выявлен факт системной коррупции и вымогательства денежных средств. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, представитель одной из школ требовала денежные средства в сумме 18 тысяч сомов за перевод ученика в их школу под предлогом взноса 10 тысяч сомов в качестве вступительного взноса и 8 тысяч сомов в качестве помощи, в противном случае она пригрозила отказать в приеме на учебу.

Эта сумма была перечислена через аффилированные лица — таким путем в школе получали денежные средства.

Согласно законодательству КР, денежные выплаты за перевод ученика в школу не предусмотрены.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого установлены противоправные деяния руководства школы. Проводятся следственные мероприятия по документированию других фактов вымогательства денежных средств и лиц, причастных к системной коррупционной деятельности в системе образования.

Ранее ГКНБ призывал работников образования, директоров школ и дошкольных учреждений исключить коррупционные проявления при зачислении детей в школу, а также переводах из других школ. Однако, невзирая на данные предупреждения, в системе образования отмечаются факты вымогательства денежных средств при зачислении детей в общеобразовательные государственные учреждения.

ГКНБ предупреждает об уголовной ответственности за дачу и получение незаконных денежных средств сотрудниками системы образования.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/302937/
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