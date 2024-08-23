За финансирование ОПГ объявлен в розыск экс-депутат парламента Нургазы Айдаров

Госкомитет национальной безопасности объявил в розыск бывшего депутата Жогорку Кенеша Нургазы Айдарова. Его подозревают в финансировании деятельности ОПГ.

Следствие установило факты финансирования Нургазы Айдаровым деятельности членов международных ОПГ, в том числе лидера преступного мира Узбекистана Салима Абдувалиева известного как Салимбай байвоча. В ГКНБ отметили, что он один из основных организаторов канала переправки наркотиков в странах Центральной Азии.

«Так, Нургазы Айдаров, зная о противоправной деятельности Абдувалиева и его тесных связях с Камчи Кольбаевым, в период своего пребывания в Узбекистане всячески оказывал знаки уважения лидеру преступного мира Узбекистана. Последний в свою очередь предоставлял покровительство в предпринимательской и другой деятельности в Кыргызстане и Узбекистане», — говорится в сообщении.

На основании собранных материалов в отношении бывшего депутата ЖК КР Нургазы Айдарова постановлением Октябрьского районного суда столицы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности.