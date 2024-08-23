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Происшествия

На объездной у «Дордоя» водитель напал на пешехода за то, что не мог проехать

В социальных сетях появилось видео, на котором водитель напал на пешехода. Момент инцидента зафиксировала камера наблюдения. В описании ролика говорится, что это произошло на объездной трассе рядом с рынком "Дордой". 

На кадрах видно, как парень идет по обочине — сзади едет белый минивэн, объезжая затор на дороге. Авто проезжает впритык к парню, он что-то говорит водителю. Последний резко останавливает машину, выскакивает из нее  и нападает на пешехода.

В конце ролика можно увидеть, что на крыше минивэна красуется шашка такси Jorgo. Когда именно произошел инцидент и чем закончился конфликт, пока неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/302890/
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