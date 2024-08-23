Задержан начальник управления разработки недр Кыргызской геологической службы. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Спецслужбы выявили коррупционную схему в Минприроды при предоставлении лицензий на право пользования недрами.

Установлено, что отдельные чиновники министерства в сговоре с руководителями компании «П.А.Т.» незаконно трансформировали лицензию на право пользования недрами с целью геолого-поисковых работ на золото, серебро, медь, свинец, цинк и висмут в нарушение требований законодательства.

Существующая коррупционная схема препятствовала горнодобывающей деятельности добросовестными предприятиями, тем самым негативно влияла на инвестиционный климат в данной отрасли.

По факту задержаны и водворены в ИВС ОВД Таласа начальник управления разработки недр Кыргызской геологической службы Минприроды К.Р.К. и бывший руководитель ОсОО «П.А.Т.» К.А.Дж.

Решением комиссии по вопросам лицензирования лицензию на право пользования недрами с запасами золота более 10 тонн аннулирововали и вернули государству.