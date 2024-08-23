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Происшествия

Кыргызстанца обвинили в изнасиловании работницы сауны на тайском Пхукете

Сотрудники полицейского участка Чалонга на Пхукете (Таиланд) разыскивают бойца смешанных единоборств (ММА) из Кыргызстана по подозрению в изнасиловании 19-летней работницы сауны. Об этом сообщило издание The Thaiger.

Как уточняется, девушка подала заявление в полицию об изнасиловании 21 августа. По ее словам, 28-летний Султан, боец ММА, после тренировки воспользовался услугой ледяной ванны в сауне, где она работала.

По словам потерпевшей, она приготовила ледяную ванну для спортсмена и вернулась к стойке администратора. После процедуры кыргызстанец позвал девушку в ванную комнату, где совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Боец обещал вернуться в сауну на следующий день и приказал никому не рассказывать о произошедшем.

После того как мужчина уехал на своем мотоцикле, девушка обратилась в полицейский участок.

О результатах расследования данного инцидента пока не сообщается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/302858/
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