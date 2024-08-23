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Происшествия

Более 176 тысяч пачек сигарет изъяли из незаконного оборота в Кыргызстане

За семь месяцев 2024 года сотрудники Налоговой службы изъяли более 176 тысяч пачек сигарет в рамках мероприятий по сокращению нелегального оборота подакцизных товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основными нарушениями были незаконное хранение или продажа табачной продукции без акцизных марок, произведенной за рубежом под брендами Oris, Milano, Like, Mondeo и Morbella.

Налоговая служба напоминает, что за продажу до 1 тысячи пачек сигарет без акцизных марок предусмотрен штраф в 65 тысяч сомов, более 1 тысячи — лишение свободы до пяти лет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/302857/
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