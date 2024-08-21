Верховный суд оставил в силе решение Горсуда по делу активистки Каныкей Арановой. Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.

Ранее Бишкекский городской суд приговорил Каныкей Аранову к 3,5 года лишения свободы, признав ее виновной по статьям 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» и 327 «Публичные призывы к насильственному захвату власти» УК КР.

Защита сегодня просила оправдать обвиняемую или же оставить решение райсуда в силе, так как ее вина не доказана и у нее есть несовершеннолетняя дочь.

По решению Первомайского районного суда Каныкей Аранова оштрафована на 120 тысяч сомов и отпущена из-под стражи под подписку о невыезде.

Напомним, активистку задержали в Москве 1 февраля 2024 года. После задержания ее доставили в Кыргызстан вместе с 11-летней дочерью. Каныкей Аранова известна как активная пользовательница соцсетей. Осенью 2022-го ее уже привлекали к ответственности. В милиции ее называли блогером. Тогда активистка высказывалась по вопросу передачи земель Кемпир-Абадского водохранилища.