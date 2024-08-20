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Происшествия

Женщина избила 12-летнего мальчика на игровой площадке ТРЦ в Джалал-Абаде

В Джалал-Абаде неизвестная женщина избила 12-летнего мальчика, сообщил 24.kg источник в правоохранительных органах.

По его данным, инцидент произошел 17 августа на игровой площадке одного из торгово-развлекательных центров города.


Подросток является гражданином России и приехал в Кыргызстан к родственникам матери. В тот день семья отмечала его день рождения, мальчик играл с другими детьми. Как отметил источник, внезапно неизвестная женщина начала кричать на подростка, толкать, а потом и вовсе, нанося удары, повалила его на пол и била. В конфликт вмешались очевидцы.

Источник добавил, что нападавшая высказывалась о национальности мальчика и его семьи.

Также известно, что, когда пострадавшая сторона обратилась в правоохранительные органы, следователь проигнорировал их и якобы вынудил простить женщину и покинуть здание милиции. На следующий день подросток почувствовал себя плохо, его привезли в больницу. У него синяки, ссадины по телу и сотрясение мозга.

В пресс-службе УВД Джалал-Абадской области рассказали 24.kg, что 19 августа в милицию с заявлением обратилась 33-летняя женщина. Она просила принять меры в отношении неизвестной женщины, которая избила ее сына.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации, начата доследственная проверка. Мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/302602/
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