Бойцы ГКНБ задержали 15 приверженцев ИГИЛ, которые занимались вербовкой

В Бишкеке и Чуйской области провели задержание приверженцев международной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

«Пресечена деятельность подпольной радикальной группы, члены которой активно вели пропаганду идеологии МТО «Исламское государство» и занимались вербовкой молодежи, распространяя фото- и видеоматериалы террористического характера. Всего задержано 15 человек, в домах которых обнаружили большое количество религиозной литературы. По ней назначили экспертизы», — говорится в сообщении.

Чекисты добавили, что один из задержанных завербован при помощи социальной сети членом ИГИЛ из Афганистана и выполнял его указания по привлечению новых адептов.

По предварительным данным, в распространяемых фото- и видеоматериалах содержатся признаки публичного призыва к террористической деятельности, возбуждения национальной, расовой, этнической, религиозной или межрегиональной вражды и свержения конституционного строя.

Также распространялись обучающие видеоролики по использованию огнестрельного и холодного оружия и изготовлению самодельных взрывных устройств.

Четырех задержанных водворили в СИЗО. Следствие продолжается.