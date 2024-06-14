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Происшествия

Бегавший обнаженным по улице Бишкека мужчина страдает психическим расстройством

Обнаженный мужчина, бегавший по улице с ножом, страдает психическим расстройством. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

В ведомстве отметили: в службу 102 поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Кудрука и Тоголока Молдо мужчина европейской внешности в неадекватном состоянии создает аварийную ситуацию на дороге.

Факт зарегистрирован, начата доследственная проверка. На место выехал экипаж УПСМ. Мужчину передали работникам скорой медицинской помощи и доставили в Республиканский центр психического здоровья.

Установлено, что 23-летний мужчина является гражданином зарубежных стран и страдает психическим расстройством. Доследственная проверка продолжается.

Ранее очевидцы пожаловались в соцсетях, что в столице голый мужчина бегал по проезжей части и бросался на машины с ножом. В результате пострадали пять авто, но милиция, по их словам, со дня инцидента не приняла никаких мер.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296706/
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