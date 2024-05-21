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Происшествия

За постановку авто на учет требовал деньги — в Оше задержали сотрудника «Унаа»

В Оше при получении взятки задержали ответственного сотрудника госагентства «Унаа». Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 18 мая 2024 года с заявлением обратился житель Оша, который просил принять меры в отношении чиновника «Унаа». По словам заявителя, он требовал 40 тысяч сомов за то, чтобы поставить на учет авто, привезенное из России. Факт зарегистрирован по статье «Вымогательство взятки» УК КР.

Сотрудник госагентства «Унаа» задержан в своем кабинете при получении денег. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294606/
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