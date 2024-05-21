Семейное насилие. Более 180 женщин пытались совершить суицид в 2023 году

В 2023 году зарегистрировано 13 тысяч 104 случая семейного насилия. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сообщила омбудсмен Джамиля Джаманбаева.

По ее словам, в 2022-м произошло 9 тысяч 880 фактов семейного насилия. Рост составил 32,6 процента. Охранных ордеров в прошлом году выдано 10 тысяч 884, что на 30,2 процента больше по сравнению с 2022-м.

Как подчеркнула Джамиля Джаманбаева, в 2023 году 187 женщин и 185 детей пытались совершить суицид. Большинство фактов связано с семейным насилием.