04:32
USD 88.02
EUR 95.49
RUB 0.97
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

Семейное насилие. Более 180 женщин пытались совершить суицид в 2023 году

В 2023 году зарегистрировано 13 тысяч 104 случая семейного насилия. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сообщила омбудсмен Джамиля Джаманбаева.

По ее словам, в 2022-м произошло 9 тысяч 880 фактов семейного насилия. Рост составил 32,6 процента. Охранных ордеров в прошлом году выдано 10 тысяч 884, что на 30,2 процента больше по сравнению с 2022-м.

Как подчеркнула Джамиля Джаманбаева, в 2023 году 187 женщин и 185 детей пытались совершить суицид. Большинство фактов связано с семейным насилием.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294603/
просмотров: 1084
Версия для печати
Материалы по теме
Отец избитой трехлетней девочки намерен лишить ее мать родительских прав
Воспитывал детей. Мужчину, избивающего маленькую дочь, засняла видеокамера
Отчим истязал трехлетнюю девочку. Пострадавшую переведут на домашнее лечение
Избившего гражданскую супругу мужчину в городе Ош суд заключил под стражу
Убийство Салтанат Нукеновой. Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам тюрьмы
Мать трехлетней девочки, избитой отчимом, просит оправдать мужа
Депутат просит взять на контроль исполнение законов о защите от насилия
Убийство Салтанат Нукеновой. Последнее слово Куандыка Бишимбаева в суде
Ожоги, сломанная нога, укусы: родственники избитой отчимом девочки о случившемся
Трехлетняя девочка ночевала в собачьей конуре. Задержан отчим ребенка
Популярные новости
Граждане Пакистана пытались незаконно пересечь кыргызско-казахскую границу Граждане Пакистана пытались незаконно пересечь кыргызско-казахскую границу
Подробности крушения вертолета Ибрахима Раиси раскрыли в&nbsp;офисе президента Ирана Подробности крушения вертолета Ибрахима Раиси раскрыли в офисе президента Ирана
Драка с&nbsp;иностранцами. Задержан перевозивший участников беспорядков Драка с иностранцами. Задержан перевозивший участников беспорядков
Задержаны подозреваемые в&nbsp;разбойном нападении на&nbsp;иностранных граждан в&nbsp;хостеле Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на иностранных граждан в хостеле
Бизнес
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
Прогулки с&nbsp;Досиком. Дружелюбное приложение &laquo;Достор&raquo; Прогулки с Досиком. Дружелюбное приложение «Достор»
24 мая, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 мая, четверг
23:45
SpaceX продемонстрировала первый видеозвонок через спутники Starlink
22:37
Контрабанду на 400 тысяч сомов пытались ввезти из Узбекистана в Кыргызстан
22:00
Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
21:36
Закон об иноагентах. Правозащитники раскритиковали положение Минюста
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 мая: дожди с грозами