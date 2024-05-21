Незаконный ввоз запчастей для сельхозтехники пресекли в Баткенской области

В Баткене пресекли незаконный ввоз запчастей для сельскохозяйственной техники. Об этом сообщила Таможенная служба.

По ее данным, на территории Кадамджайского района Баткенской области остановили и проверили машину Honda Stepwgn под управлением гражданина Ю.М.У.

При досмотре автомашины обнаружены запчасти для сельскохозяйственной техники и легковых автомобилей. Общий вес составил 973,25 килограмма без товаросопроводительных документов.

Среднерыночная стоимость задержанных товаров составила 378 тысяч 870 сомов.

Аналогичный факт выявили при досмотре автомобиля Toyota Previa под управлением гражданина М.А.К.

Обнаружены запчасти для сельскохозяйственной техники, произведенные в Узбекистане, общим весом 1 тонна 479 килограммов. На груз отсутствовали документы. Среднерыночная стоимость — 446 тысяч 800 сомов.

Собранные материалы передали в прокуратуру Баткенской области для дачи правовой оценки и передачи по подследственности.