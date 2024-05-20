Воспитывал детей. Мужчину, избивающего маленькую дочь, засняла видеокамера

В социальных сетях распространили видео, на котором мужчина избивает маленькую девочку. Ролик опубликовала пользователь Facebook Мария Зозуля, которая и стала свидетелем вопиющего случая.

По ее словам, в ночь на 18 мая, сев в машину, она увидела мужчину, разговаривавшего по телефону. К нему подбежала девочка. Он ударил ее по голове, пнул, и, потянув за волосы, оттащил к машине, несколько раз ударил головой о кузов и посадил в авто. Свидетельница добавила, что, когда она сделала замечание мужчине, он ответил, что так воспитывает своих детей.

Мария Зозуля передала в правоохранительные органы данные этого мужчины: видео момента избиения и фото его авто с госномерами. В пресс-службе УВД Ленинского района рассказали, что милиция установила личность этого мужчины. Им оказался 39-летний А.Н., которого доставили в УВД для дальнейших разбирательств. В настоящее время назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.