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Происшествия

В Ошской области выплачивали пособия не нуждающимся в этом гражданам

Органы прокуратуры Ошской области на территории Алайского, Араванского, Кара-Кульджинского, Кара-Суйского и Ноокатского районов проверили законность начисления пособий, а также предоставления на основе социального контракта социальной помощи нуждающимся гражданам (семьям). Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

В результате аудита выявлены грубые нарушения. Члены комиссий по социальной помощи и сотрудники местных управлений труда, социального обеспечения и миграции, злоупотребляя должностным положением, в 2022-2023 годах в нарушение требований законодательства незаконно предоставляли пособия гражданам, фактически не нуждающимся в получении помощи.

Государству причинен ущерб на сумму 5 миллионов 940 тысяч 692 сома.

По фактам органы прокуратуры возбудили уголовные дела по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Ведется расследование.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294447/
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