В Бишкеке притон работал под видом массажного салона. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в столице задержана и водворена в СИЗО ГКНБ кыргызстанка, которая организовала притон под видом массажного салона.

«Установлено, что в этом салоне предоставляли интим-услуги 7-8 девушек», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению и их привлечению к уголовной ответственности, а также устанавливаются другие аналогичные факты.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за организацию интим-притонов, а также административной ответственности за вовлечение и занятие проституцией.