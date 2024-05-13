15:05
USD 88.35
EUR 95.16
RUB 0.95
Происшествия

В Бишкеке притон работал под видом массажного салона

В Бишкеке притон работал под видом массажного салона. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в столице задержана и водворена в СИЗО ГКНБ кыргызстанка, которая организовала притон под видом массажного салона.

«Установлено, что в этом салоне предоставляли интим-услуги 7-8 девушек», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению и их привлечению к уголовной ответственности, а также устанавливаются другие аналогичные факты.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за организацию интим-притонов, а также административной ответственности за вовлечение и занятие проституцией.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293819/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
По подозрению в занятии проституцией в Кызыл-Кие задержали 42-летних женщин
Милиция Бишкека продолжает выявлять притоны, где оказывают интим-услуги
В городе Ош задержали иностранок, занимающихся оказанием сексуальных услуг
Брали $100 в час за интим-услуги. В городе Раззакове обнаружили вебкам-студию
В Бишкеке задержан подозреваемый в организации притона по оказанию интим-услуг
В Бишкеке выявили сеть интимных услуг для высокопоставленных чиновников
Депутат парламента предлагает криминализировать «проституцию через интернет»
Содействовали проституции и разврату. Освобожден от должности майор милиции
В Бишкеке мужчина вовлек в занятие проституцией несовершеннолетнюю
В секс-притонах Алматы работали девушки из Кыргызстана
Популярные новости
Иностранец в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; украл $6,5 тысячи Иностранец в аэропорту «Манас» украл $6,5 тысячи
Капитан Таможенной службы Кыргызстана задержан за&nbsp;вымогательство взятки Капитан Таможенной службы Кыргызстана задержан за вымогательство взятки
Муниципальные земли Бишкека за&nbsp;более $10 миллионов присвоил кыргызстанец Муниципальные земли Бишкека за более $10 миллионов присвоил кыргызстанец
Звонок из&nbsp;зоны. В&nbsp;Бишкеке разоблачили телефонного мошенника Звонок из зоны. В Бишкеке разоблачили телефонного мошенника
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало для банкиров интеллектуальную схватку &laquo;МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
13 мая, понедельник
15:02
Тело упавшего в реку Нарын шестилетнего мальчика нашли спустя 15 дней Тело упавшего в реку Нарын шестилетнего мальчика нашли...
14:41
В Бишкеке притон работал под видом массажного салона
14:14
Зарплата соцработников в регионах Кыргызстана — 13 тысяч сомов
14:00
Отчим избитой трехлетней девочки уже ломал ей ногу несколько месяцев назад
13:55
D Billions сняли клип на песню о Кыргызстане