14:22
USD 88.68
EUR 95.00
RUB 0.95
Происшествия

В Кыргызстане произошло землетрясение силой 2,5 балла

В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение силой 2,5 балла. Об этом сообщает МЧС.

По данным Института сейсмологии, сегодня,1 мая, в 7.37 на территории Таджикистана зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5 по шкале МСК-64.

Землетрясение магнитудой до 2,5 баллов ощущалось в селах Карамык и Шибе Чон-Алайского района Ошской области (в 18 километрах к юго-западу от села Карамык, в 25 километрах к юго-западу от села Шибе, в 105 километрах к юго-востоку от города Баткен).

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293090/
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане произошло землетрясение
Ученые прогнозируют сильные землетрясения в Кыргызстане — глава кабмина
Самое мощное землетрясение за 25 лет произошло на Тайване
Землетрясение в Кыргызстане. За утро зафиксировано несколько подземных толчков
На кыргызско-таджикской границе утром произошло землетрясение
Землетрясение в Кыргызстане. Жертв и разрушений нет
Ничего страшного. Директор института сейсмологии о землетрясении в Бишкеке
В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 3.9
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки ощутил и Кыргызстан
В Алматы после землетрясения есть разрушения. Жители вышли на улицу
Популярные новости
Теперь комплекс &laquo;Автоураган&raquo; фиксирует и&nbsp;нарушения скоростного режима Теперь комплекс «Автоураган» фиксирует и нарушения скоростного режима
При получении взятки в&nbsp;100 тысяч сомов задержан начальник отдела районного УГНС При получении взятки в 100 тысяч сомов задержан начальник отдела районного УГНС
В&nbsp;городе&nbsp;Ош задержали иностранок, занимающихся оказанием сексуальных услуг В городе Ош задержали иностранок, занимающихся оказанием сексуальных услуг
В&nbsp;Караколе владельцев торговых комплексов подозревают в&nbsp;мошенничестве В Караколе владельцев торговых комплексов подозревают в мошенничестве
Бизнес
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
1 мая, среда
14:05
Акылбек Жапаров 2-3 мая с рабочим визитом посетит Узбекистан Акылбек Жапаров 2-3 мая с рабочим визитом посетит Узбек...
13:22
В Кыргызстане произошло землетрясение силой 2,5 балла
13:16
Глобальные военные расходы достигли исторического максимума в 2023 году
13:12
За разбойное нападение в Бишкеке задержан член ОПГ
12:24
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Жеңе»