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Происшествия

За разбойное нападение в Бишкеке задержан член ОПГ

В Бишкеке задержан член ОПГ по подозрению в разбойном нападении. Об этом сообщила пресс-служба УВД Свердловского района.

«10 декабря 2023 года в милицию обратился мужчина, который просил принять меры в отношении двух неизвестных. Они в тот же день примерно в 04.00 избили его и отобрали мобильный телефон. Факт зарегистрирован по статье "Грабеж" УК КР», — рассказали в милиции.

Правоохранители установили личность одного из нападавших. Им оказался 37-летний К. А. который состоит на учете МВД как активный член ОПГ. Накануне, 29 апреля, подозреваемого задержали на улице Донецкой и доставили в РУВД Свердловского района. Мужчину водворили в ИВС ГУВД Бишкека.


Источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что задержанный состоит в ОПГ Камчи Кольбаева.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293089/
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