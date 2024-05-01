За разбойное нападение в Бишкеке задержан член ОПГ

В Бишкеке задержан член ОПГ по подозрению в разбойном нападении. Об этом сообщила пресс-служба УВД Свердловского района.



«10 декабря 2023 года в милицию обратился мужчина, который просил принять меры в отношении двух неизвестных. Они в тот же день примерно в 04.00 избили его и отобрали мобильный телефон. Факт зарегистрирован по статье "Грабеж" УК КР», — рассказали в милиции.



Правоохранители установили личность одного из нападавших. Им оказался 37-летний К. А. который состоит на учете МВД как активный член ОПГ. Накануне, 29 апреля, подозреваемого задержали на улице Донецкой и доставили в РУВД Свердловского района. Мужчину водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Источник в правоохранительных органах рассказалчто задержанный состоит в ОПГ Камчи Кольбаева.