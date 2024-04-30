При получении взятки в 100 тысяч сомов задержан начальник отдела районного УГНС

В Кара-Суйском районе задержан начальник отдела управления Налоговой службы. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Чиновника поймали с поличным при получении 100 тысяч сомов.

«С заявлением обратился предприниматель, который просил принять меры в отношении начальника отдела УГНС по Кара-Суйскому району. Со слов заявителя, чиновник вымогал с него 100 тысяч сомов за сокрытие якобы имеющейся налоговой задолженности на 650 тысяч сомов, образовавшейся при импорте девяти машин на территорию Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Задержание провели 27 апреля при получении налоговиком 100 тысяч сомов. Его водворили в СИЗО ГКНБ.